Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным британских журналистов, Шумахер дышит самостоятельно. В настоящее время немец вместе с семьей проживает в основной части виллы. Тем не менее ему требуется постоянный уход и терапия. По оценкам издания, медицинские услуги обходятся в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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28 ноября о подробностях состояния Шумахера рассказал навещавший его архиепископ Георг Генсвайн. Он подчеркнул, что спортсмен остается «тем же Михаэлем Шумахером», и высоко оценил поддержку больного со стороны семьи.

Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил, катаясь на лыжах в Альпах в 2013 году. Сразу после падения гонщик впал в кому. С 2014-го Шумахер проходит восстановление на собственной вилле на берегу Женевского озера. Семья спортсмена ограничила контакты с прессой.

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