Шумахер начал плакать

Родственники семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера рассказали о состоянии спортсмена. Об этом сообщает The Mirror.

Члены семьи надеются, что Шумахер до сих пор может проявлять эмоции. «Когда мы сажаем его в инвалидное кресло и показываем ему прекрасную панораму с видом на горы и озеро, он иногда плачет», — заявил источник, близкий к семье гонщика.

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15 августа газета L'Illustre сообщила, что семья Шумахера перевезет его из Швейцарии на испанский остров Мальорка. По информации издания, жена гонщика Коринна приобрела недвижимость в районе Андратч на юго-западе Мальорки за 30 миллионов евро.

В декабре 2013 года Шумахер упал во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель и получил черепно-мозговую травму. Впавшего в кому гонщика госпитализировали в больницу Гренобля, где он перенес несколько операций. С сентября 2014 года он проходит восстановление на вилле на берегу Женевского озера.

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