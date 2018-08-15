Шумахер переедет

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, восстанавливающийся после травмы головы, в ближайшее время переедет из Швейцарии на испанский остров Мальорка. Об этом сообщает L'Illustre.

По информации издания, жена немецкого гонщика Коринна Шумахер приобрела недвижимость в районе Андратч на юго-западе Мальорки за 30 миллионов евро. Отмечается, что ранее особняк принадлежал президенту футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентину Пересу. Как долго Шумахер пробудет на Мальорке, неизвестно.

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В ноябре 2017-го газета The Mirror сообщила, что семья гонщика надеется на выздоровление Шумахера. Жена и дети спортсмена верят, что может произойти медицинское чудо.

В декабре 2013 года Шумахер упал во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель и получил черепно-мозговую травму. Впавшего в кому гонщика госпитализировали в больницу Гренобля, где он перенес несколько операций. С сентября 2014 года он проходит восстановление на вилле на берегу Женевского озера.

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