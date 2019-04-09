Пилот «Формулы-1» отказался от алкоголя ради гонок

Пилот McLaren Ландо Норрис рассказал, что планирует отказаться от алкоголя по ходу нынешнего сезона «Формулы-1». Его слова приводит Auto Motor and Sport.

Норрис рассказал, что уже не стал праздновать окончание этапа в Бахрейне крепкими напитками. «Я хочу держаться подальше от алкоголя в этом году. Это мой шанс в "Формуле-1", которым я не имею права не воспользоваться. Я не буду делать ничего глупого и рисковать своей карьерой», — заявил он.

По словам 19-летнего гонщика, он доволен результатами двух первых гонок, но не планирует останавливаться на достигнутом. «Мне предстоит много работы, чтобы оставаться в топе сильнейших», — добавил он.

В 2016 году Норрис выиграл награду лучшему молодому гонщику от McLaren. Через год британец стал тестовым пилотом команды, а в 2019 году присоединился к McLaren в качестве основного гонщика «Формулы-1». Первые очки Норрис набрал 31 марта на этапе в Бахрейне, заняв шестое место.

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