Квят вернется в «Формулу-1»

Россиянин Даниил Квят договорился о подписании контракта на место одного из основных пилотов в команде «Формулы-1» Toro Rosso. Об этом сообщает Motosport.

По информации издания, Квят и Toro Rosso уже достигли договоренности, и россиянин вернется в «Формулу-1» в следующем сезоне. Также команда рассматривает возможность пригласить британца Ландо Норриса, который на данный момент является пилотом McLaren.

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В следующем сезоне в Toro Rosso может освободиться место сразу для двух пилотов. Французский автогонщик команды Пьер Гасли перейдет в Red Bull, а новозеландцем Брэндоном Хартли из-за его неудовлетворительных результатов недовольно руководство.

На данный момент Квят является пилотом по развитию команды Ferrari. В октябре 2017 года россиянин потерял место в Red Bull.

Российский пилот дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в составе Toro Rosso, а в 2015-м получил повышение, перейдя в Red Bull. За карьеру Квят провел 72 гонки, в которых дважды поднимался на подиум и набрал 133 очка.

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