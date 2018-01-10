Квят подписал контракт с Ferrari

Российский гонщик Даниил Квят стал пилотом по развитию команды Ferrari в «Формуле-1». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте итальянской «конюшни».

Подробности соглашения с 23-летним гонщиком не разглашаются. Россиянин будет заниматься развитием болида Ferrari в сезоне-2018.

Основными пилотами команды являются Себастьян Феттель и Кими Райкконен.

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В октябре 2017 года Квят потерял место в «Формуле-1». Советник команды Red Bull Хельмут Марко сообщил, что она отказалась от услуг россиянина. После этого в СМИ появилась информация о том, что гонщик может продолжить карьеру в Force India.

Россиянин дебютировал в «Формуле-1» в 2014-м году в составе Toro Rosso, а уже в 2015-м получил повышение до Red Bull. За карьеру Квят провел 72 гонки, в которых добыл два подиума и набрал 133 очка.

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