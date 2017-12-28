Квяту посоветовали бороться за «Формулу-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал итоги сезона для российского гонщика Даниила Квята. Об этом сообщает «Советский спорт».

«У Квята были неудачи. У него ломалась техника. Но делать выводы о том, провалил он сезон или нет, я просто не могу. В "Формуле-1" любой успех зависит от огромного количества деталей», — сказал Петров.

Материалы по теме Квят, Квят, Квят Единственного российского пилота «Формулы-1» ненавидят соперники и боссы

По мнению бывшего пилота Renault, на результаты гонщика влияет отношение в команде. Петров отметил, что россиянину необходимо использовать любую возможность остаться в «Формуле-1». «Не выйдет сейчас — можно попробовать через год. И тут все зависит от Квята», — добавил он.

Квят потерял место в «Формуле-1» 28 октября. Советник команды Red Bull Хельмут Марко сообщил, что она отказалась от услуг россиянина. В предстоящем сезоне за дочернюю конюшню Red Bull — Toro Rosso — будут выступать француз Пьер Гасли и новозеландец Брендон Хартли. В последней гонке — Гран-при США — Квят занял 10-е место. Всего в сезоне 2017 года он с пятью очками занял 19-е место в общем зачете пилотов «Формулы-1».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!