В бывшей команде Квята рассказали о неиспользованных россиянином шансах

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Даниил Квят
Даниил Квят

Российскому гонщику Даниилу Квяту дали не один шанс на исправление своего положения в «Формуле-1», но он возможностями не воспользовался. Об это заявил советник команды Red Bull Хельмут Марко. Его слова приводит Autosport.

«Почему Квят не выдержал давления? К сожалению, у нас нет ответа на этот вопрос. Возможно, именно поэтому мы не смогли исправить ситуацию. В своем дебютном сезоне он был великолепен и часто опережал Риккьярдо. Вот почему мы повысили его до "Ред Булла". Но затем его уровень выступлений начал неожиданно падать. Порой такое случается. Мы дали ему не один шанс для того, чтобы все исправить, однако он не сумел раскрыть свой потенциал», — сказал Марко.

По словам Марко, Квят — неглупый человек. «Если брать во внимание его предпочтения в музыке и литературе, то понимаешь, что перед тобой довольно умный парень», — сказал он.

В прошедшем сезоне Квят выступал за Toro Rosso, дочернюю команду Red Bull.

28 октября Хельмут Марко сообщил, что команда отказалась от Квята. В будущем сезоне за Toro Rosso будут выступать француз Пьер Гасли и новозеландец Брендон Хартли. В своей последней гонке — Гран-при США — Квят занял 10-е место. Всего в сезоне 2017 года он с 5 очками занял 19-е место в общем зачете пилотов «Формулы-1».

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