Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

@F1Live2 / Twitter

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае. Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте F1 Live.

Россиянин врезался в болиды команды McLaren. Обоим водителям впоследствии пришлось заехать на ремонт в боксы. Квят был наказан за опасное вождение проездом по пит-лейну.

В итоге российский пилот сошел на 43-м круге по техническим причинам. Победителем заезда стал представитель команды Mercedes британец Льюис Хэмильтон.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!