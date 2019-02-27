В «Формуле-1» появится второй российский пилот

Российский автогонщик Сергей Сироткин присоединился к команде Renault, где будет выступать в качестве резервного пилота. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

23-летнего россиянина задействуют на базе команды для участия в тестах на симуляторе. В случае необходимости Сироткин заменит одного из основных пилотов команды на трассе.

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«Я счастлив присоединиться к Нико Хюлькенбергу, с которым мы уже сотрудничали ранее, и Даниэлю Риккардо, с кем мне еще не приходилось работать в одних боксах. Уверен, нас ждет интересный сезон. Желаю Renault F1 Team бороться за самые высокие позиции», — заявил россиянин.

В ноябре 2018-го стало известно, что Сироткин не будет выступать за команду Williams. Сезон-2018 россиянин завершил на последнем месте в зачете пилотов.

Таким образом, Сироткин станет вторым представителем России в «Формуле-1». В сезоне-2019 россиянин Даниил Квят будет выступать за команду Toro Rosso.

С 2016 по 2017 год Сироткин также выступал за Renault в качестве резервного пилота.

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