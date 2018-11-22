Российский пилот расстался с «Формулой-1» в статусе худшего

Российский гонщик Сергей Сироткин не будет выступать в «Формуле-1» за команду Williams в сезоне-2019. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте турнира.

«Дорогие друзья, к большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в "Формуле-1". Признаться честно, я считаю, что в данных обстоятельствах мы справились достойно. Спасибо вам всем за вашу поддержку, веру и теплые слова. Спасибо за все, друзья», — написал Сироткин в Twitter.

В зачете пилотов нынешнего сезона россиянин с одним очком занимает последнее место.

Вместо Сироткина за Williams будет выступать поляк Роберт Кубица. Гонщик вернется в «Формулу-1» после семилетнего перерыва. Перед началом сезона-2011 Кубица попал в аварию на ралли и был вынужден прервать карьеру из-за травмы руки.

Сироткин дебютировал в «Формуле-1» в марте 2018-го. На дебютном Гран-при в Австралии гонщик сошел с дистанции из-за неполадок в болиде. В тормозную систему попал пакет из-под сэндвича, что вызвало возгорание задней части автомобиля.

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