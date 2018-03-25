Пакет из-под сэндвича сорвал дебют российского пилота в «Формуле-1»

Российский автогонщик Сергей Сироткин, представляющий команду «Формулы-1» Williams, был вынужден сойти с дистанции во время гонки в рамках Гран-при Австралии. Об этом сообщает портал Motosport.

Сироткин сошел с трассы уже после первых кругов. Выяснилось, что у болида сломались задние тормоза: в машину попал пакет из-под сэндвича, оказавшийся на трассе, который полностью заблокировал тормозной воздуховод. Это повлекло за собой возгорание задней правой части автомобиля и поломку всего гидравлического контура.

Уточняя причины поломки, Сироткин отметил, что пакет из-под сэндвича был «большим, но, увы, пустым». Для 22-летнего россиянина гонка в Мельбурне стала дебютной в «Формуле-1».

Победителем гонки стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Второе место у британца Льюиса Хэмилтона из команды Mercedes, а замкнул тройку призеров еще один пилот Ferrari, финн Кими Райкконен.

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