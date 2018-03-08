Автогонщица признала слабость женщин в «Формуле-1» и подверглась критике

Испанская автогонщица и пилот по развитию команды «Рено» Кармен Хорда поделилась мнением об управлении женщинами болидов «Формулы-1», после чего была подвергнута критике со стороны мужчины-пилота «Формулы-1» Дженсона Баттона. Об этом сообщает CNN.

Побывав за рулем электромобиля для «Формулы-E», Хорда отметила, что машина действительно больше подходит для женщин-пилотов, чем болиды «Формулы-1».

«Управление этой машиной требует меньше усилий, чем в "Формуле-1" из-за прижимной силы и усилителя руля. Поэтому да — это проще. Проблема женщин в "Формуле-1" и "Формуле-2" — недостаток в физике, здесь этого не будет», — отметила 29-летняя автогонщица.

Баттон раскритиковал высказывание Хорды. 38-летний спортсмен отметил, что среди женщин есть достаточно физически сильные автогонщицы, и привел в пример пилота NASCAR Данику Патрик.

«Кармен! Этим комментарием ты не поможешь достойным представительницам автоспорта. Спроси Данику Патрик о том, что значит быть достаточно сильной для гоночного автомобиля. Эта женщина надерет мой зад в спортзале и наверняка прямо сейчас могла бы сесть за руль болида "Формулы-1". Думаю, в твоем случае дело не в физическом бартере, Кармен», — написал Баттон в Twitter.

Женщины-пилоты в «Формуле-1» — большая редкость. История соревнований знает только пять спортсменок.

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