Квят опередил Шумахера

Россиянин Даниил Квят подписал контракт на место одного из основных пилотов в команде «Формулы-1» Toro Rosso. Об этом сообщается на сайте команды.

Квят в сезоне-2019 заменит французского гонщика Пьера Гасли, который перейдет в Red Bull.

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«Я хотел бы поблагодарить руководство команды за предоставленную возможность вновь участвовать в гонках "Формулы-1". Мне особенно приятно вернуться в команду, которую я знаю очень хорошо. Я всегда чувствовал себя как дома в Toro Rosso и уверен, что так будет и в следующем сезоне», — заявил гонщик.

Основными конкурентами Квята на место в Toro Rosso были немецкий гонщик Паскаль Верляйн и его соотечественник Мик Шумахер, сын Михаэля Шумахера.

Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в составе Toro Rosso, а в 2015-м получил повышение, перейдя в Red Bull. В октябре 2017 года россиянин потерял место в Red Bull и стал пилотом по развитию команды Ferrari. За карьеру гонщик провел 72 гонки, в которых дважды поднимался на подиум и набрал 133 очка.

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