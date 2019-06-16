Белорусы удивили квартирой с десятком фортепиано

В Минске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру с 11 фортепиано. Об этом сообщает портал REALTY.TUT.BY.

Восемь из них установлены в гостиной, общая площадь которой составляет 35 квадратных метров. Еще три музыкальных инструмента обнаружились в детских комнатах.

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Квартира расположена в кирпичном доме на улице Грибоедова в Центральном районе Минска. Ее площадь — 140 квадратных метров. Жилье с необычным содержимым оценили в 319 тысяч долларов (20,5 миллиона российских рублей).

Как рассказал REALTY.TUT.BY агент, занимающийся продажей объекта, квартира принадлежит семье меломанов. Они коллекционируют фортепиано и обещают самостоятельно вывезти все инструменты после заключения сделки.

Летом 2018-го в одной из белорусских онлайн-баз недвижимости было опубликовано объявление о продаже трехкомнатной квартиры в типовой блочной хрущевке. Жилье поразило пользователей сети интерьером: комнаты были декорированы позолотой, хрусталем, коврами и многочисленными статуями. Хозяин расщедрился на винтажную мебель, кожаные диваны, дорогой фарфор и позолоченный ершик в туалете. Стены жилища он украсил картинами, в том числе портретом последнего российского императора Николая II.

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