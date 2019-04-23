Пистолет подтвердившего смерть Сталина генерала нашли в старом пианино

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения трофейного пистолета, спрятанного в пианино. Предположительно, оружие принадлежало генерал-майору медицинской службы Ивану Куперину, подписавшему протокол смерти советского вождя Иосифа Сталина. Об этом во вторник, 23 апреля, источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру».

«В конце прошлой недели в полицию обратилась москвичка, проживающая в доме на Яузском бульваре. Она сообщила, что в старинном пианино, принадлежащем еще ее деду, высокопоставленному сотруднику Минздрава СССР, обнаружила кобуру, в которой находится иностранный пистолет с маркировкой FEG 37M и обоймой, а также запасная обойма к нему», — сказал собеседник.

Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. При этом ни подозреваемых, ни обвиняемых по этому делу нет. «Такой порядок — история оружия должна обязательно расследоваться в уголовном порядке. Позже его прекратят за сроком давности», — отметил представитель правоохранительных органов.

Прибывшие полицейские изъяли оружие. Судя по всему, пистолет пролежал в тайнике не менее 50 лет. Хозяин пианино генерал-майор Куперин скончался в 1984 году, и с тех пор, со слов родных, в инструмент никто не заглядывал, хотя на нем периодически играли.

Куперин занимал должность начальника лечебно-санаторного управления Кремля (позже известного как Четвертое главное управление Минздрава СССР). В марте 1953 года именно он подписал медицинское заключение о болезни и смерти Сталина.

FEG 37M — самозарядный пистолет, производившийся в Венгрии с 1937 по 1944 год и состоявший на вооружении Третьего рейха. В связи с этим оружие, найденное в пианино Куперина, может быть трофейным.

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