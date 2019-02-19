Квачков помянул Сталина и поблагодарил Бога за провал вооруженного мятежа

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков признался в уважении к Иосифу Сталину. Видео с его первой после выхода из колонии строгого режима в Мордовии пресс-конференции записал корреспондент «Ленты.ру».

«Его [Сталина] понимание экономических основ социализма будет положено в будущую российскую государственность», — считает Квачков. Себя он называет сторонником русского православного социализма. Полковник поблагодарил Бога за годы, проведенные в тюрьме, и за провал готовившегося им вооруженного мятежа. Квачков заявил, что был уверен в его успехе, исходя из имеющегося у него военного опыта, приобретенного за годы работы за рубежом. Полковник провел под стражей 11 лет.

Утром 19 февраля Квачков вышел из мордовской колонии. Он был освобожден судом от отбывания наказания в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Отставной полковник должен был находиться в тюрьме до 17 августа 2019 года.

Приволжский окружной военный суд приговорил его к году и шести месяцам лишения свободы за создание и распространение в интернете экстремистского ролика под названием «Квачков в ИК-5 Мордовия», где он тогда уже отбывал наказание за подготовку вооруженного мятежа.

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В 2005 году Квачкова арестовали по обвинению в покушении на Анатолия Чубайса (тогда занимал пост главы РАО «ЕЭС России»). После трехлетнего заключения отставной полковник был оправдан. На следующий день его вновь арестовали по новому делу о подготовке мятежа. По версии следствия, активисты созданного Квачковым «Народного ополчения Минина и Пожарского» (запрещено в России) планировали захватить власть в городе Ковров Владимирской области, а оттуда двинуться на Москву. Сам Квачков заявлял, что готовил партизан на случай войны с иностранным агрессором, в то же время в суде он отстаивал «право народа на восстание». В 2013-м полковника приговорили к 13 годам колонии строгого режима, затем срок был снижен до восьми лет.

Квачков до 1994 года был командиром 15-й отдельной бригады спецназначения ГРУ, позднее работал в центральном аппарате военной разведки.

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