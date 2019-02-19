Жена рассказала о «полном расцвете духовной энергии» полковника Квачкова

Надежда Квачкова рассказала об условиях содержания в колонии ее супруга, полковника Владимира Квачкова. Видео с ее словами записал корреспондент «Ленты.ру» у ворот ИК-5 в Мордовии.

По словам Квачковой, полковник успел за время заключения получить духовное образование, писал статьи. Благодаря ему, отметила она, заключенным дали возможность звонить по телефону, и в целом условия содержания в колонии улучшились.

Полковник и его супруга надеются на реабилитацию.

Материалы по теме «Полковник Квачков к бою готов!» Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова

Утром 19 февраля Квачков вышел из мордовской колонии. Осужденный по статье 282 УК РФ за экстремизм был освобожден судом от отбывания наказания в связи с декриминализацией этой нормы.

«Полковник Квачков к походу и бою готов», — заявил он встречающим его родным и журналистам.

7 февраля Зубово-Полянский районный суд Мордовии принял решение освободить Квачкова от отбывания наказания.

Отставной полковник должен был находиться в тюрьме до 17 августа 2019 года. Согласно приговору Квачков был признан виновным в разжигании ненависти по национальному признаку за публикацию и распространение запрещенного видеоролика.

Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил его к году и шести месяцам лишения свободы. Его признали виновным по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). На тот момент он уже отбывал наказание в колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа.

По версии следствия, в 2015 году Квачков, отбывая наказание в колонии в Мордовии, записал на мобильный телефон видеообращение, которое «затем другим заключенным было передано на электронный адрес лиц, находящихся на свободе». Ролик под названием «Квачков в ИК-5 Мордовия» был размещен в интернете.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!