Освобожденный Квачков решил воцерковлять русский народ

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, который 19 февраля выходит из колонии, рассказал в интервью «Ленте.ру» о своих планах на будущее.

Он отметил, что не планирует участвовать в каких-либо противоправных действиях под какими-либо лозунгами. По его мнению, в настоящее время общественно-политическая деятельность в России практически обессмыслена, а все политические партии выполняют ритуальные партийные танцы. Среди прочего Квачков рассказал, что на него обиделся лидер КПРФ Геннадий Зюганов за аббревиатуру КПССС — «Коммунистическая партия слез, соплей и слюней». «Ни в какую партию я вступать не буду, никакую партию организовывать не буду», — сказал он.

Квачков пояснил, что планирует посвятить себя пропаганде русского православного государства и объединению церквей, признав, что на это потребуется еще не меньше 25-30 лет. «Воцерковлять русский народ буду», — поделился он своими планами.

Материалы по теме «Полковник Квачков к бою готов!» Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова

Помимо этого, бывший полковник спецслужб рассказал о почти готовой докторской диссертации на закрытую тему «Общая теория специальных операций вооруженных сил». По его мнению, научный труд до сих пор не потерял актуальность: «Надо только чуть-чуть обновить цитаты — и хочу защищаться», — резюмировал он.

19 февраля Квачков выходит из колонии в Мордовии, где отбывал срок за разжигание межнациональной розни. Решение об освобождении было принято в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!