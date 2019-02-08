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Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова

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Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс прокомментировал на своей странице в Facebook новость об освобождении отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, которого обвиняли в организации покушения на него.

«Журналисты засыпают вопросами — что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости», — написал глава «Роснано».

Квачков так и не был осужден по делу о попытке убийства Чубайса в 2005 году, когда тот возглавлял РАО ЕЭС. Полковника дважды оправдал суд присяжных. В 2013 году его признали виновным по другому делу — о подготовке вооруженного мятежа и вовлечении людей в террористическую деятельность — и приговорили к 13 годам заключения. Позднее срок снизили до 8 лет.

7 февраля 2019 года суд в Мордовии принял решение освободить Квачкова от отбывания наказания за экстремизм, за который он был осужден, находясь в колонии, в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК. По словам адвоката, полковник может выйти на свободу уже 19 февраля.

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