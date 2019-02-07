Готовившего вооруженный мятеж бывшего полковника ГРУ Квачкова освободят

Зубово-Полянский районный суд Мордовии принял решение освободить от отбытия наказания осужденного за разжигание межнациональной розни бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-секретарь суда Татьяна Бадяшкина.

По ее словам, решение принято в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.

«Судом удовлетворено ходатайство Квачкова о пересмотре приговора и смягчении наказания в связи с изменениями законодательства. Его освободили от отбытия наказания по 282-й статье. Постановление вступит в законную силу через 10 дней», — пояснила она.

Сейчас Квачков отбывает наказание в виде 1,5 лет в исправительной колонии №5 в Республике Мордовия.

Квачков может выйти из колонии 19 февраля, если решение вступит в законную силу, пояснил «Ленте.ру» адвокат осужденного Андрей Виканов. По его словам, бывший полковник должен был сидеть до 17 августа 2019 года. Согласно приговору Квачков был признан виновным в разжигании ненависти по национальному признаку за публикацию и распространение запрещенного видеоролика.

Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил Владимира Квачкова к году и шести месяцам лишения свободы. Его признали виновным по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). На тот момент он уже отбывал наказание в колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа.

По версии следствия, в 2015 году Квачков, отбывая наказание в колонии в Мордовии, записал на мобильный телефон видеообращение, которое «затем другим заключенным было передано на электронный адрес лиц, находящихся на свободе». Ролик под названием «Квачков в ИК-5 Мордовия» был размещен в интернете.

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Эксперты заключили, что в видео содержатся «лингвистические и психологические признаки побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных (агрессивных, насильственных) действий в отношении представителей государственной власти», а также побуждения к совершению действий, направленных на насильственный захват власти.

Дело первоначально было возбуждено по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). В ходе судебных прений гособвинитель попросил переквалифицировать дело на статью 282 УК РФ. Квачков своей вины не признал.

В 2005 году он был арестован по обвинению в покушении на Анатолия Чубайса (тогда занимал пост главы РАО «ЕЭС России»). В 2008-м его оправдал суд присяжных, в 2010-м Верховный суд России оставил в силе это решение. На следующий день Квачкова арестовали по новому делу о подготовке мятежа. В 2013-м его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, затем срок был снижен до восьми лет.