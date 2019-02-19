Полковник Квачков рассказал о своих похождениях по зонам

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков дал первую пресс-конференцию после выхода из колонии строгого режима. Видео с мероприятия записал корреспондент «Ленты.ру».

Квачков рассказал, что за 11 лет ему пришлось побывать в шести следственных изоляторах, «двух психушках» и двух тюремных больницах. После этих скитаний он считает, что «система ФСИН подлежит пересмотру». Полковник признался, что самое лучшее содержание было «в психушке». «Дуракам даже в тюрьме лучше всех», — сказал он.

Утром 19 февраля Квачков вышел из мордовской колонии. Он был освобожден судом от отбывания наказания в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ за экстремизм. Отставной полковник должен был находиться в тюрьме до 17 августа 2019 года.

Материалы по теме «Полковник Квачков к бою готов!» Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова

Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил его к году и шести месяцам лишения свободы по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). На тот момент он уже отбывал наказание в колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа.

По версии следствия, в 2015 году Квачков, отбывая наказание в колонии в Мордовии, записал на мобильный телефон видеообращение, которое «затем другим заключенным было передано на электронный адрес лиц, находящихся на свободе». Ролик под названием «Квачков в ИК-5 Мордовия» был размещен в интернете.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!