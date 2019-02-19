Квачков прокомментировал отравление своего коллеги Скрипаля в Солсбери

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков в интервью «Ленте.ру» прокомментировал инцидент в британском Солсбери, в результате которого был отравлен его коллега Сергей Скрипаль.
«Скрипали — совершенно неприкрытые политтехнологии, ничего реального там нет. Туфта», — заявил он.
По мнению Квачкова, дело раскрутили некие «внешние паразиты, которым нужно было укусить, "обгадить" Россию».
19 февраля Квачков выходит из колонии в Мордовии, где отбывал срок за разжигание межнациональной розни. Решение об освобождении было принято в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.
Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыл имена «отравителей» — Александр Петров и Руслан Боширов. В феврале 2019 года появилась информация о третьем агенте, который, якобы остался в Великобритании после покушения.