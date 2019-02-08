В «деле Скрипаля» появились новые подозреваемые

В Великобритании ведут расследование в отношении еще двух человек, подозреваемых в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

По их данным, два российских агента прикинулись туристами, чтобы получить британскую визу на март прошлого года, после чего вернулись в Россию. Их идентифицировали, когда собирали информацию о третьем «отравителе». Таким образом число подозреваемых выросло до пяти.

В ближайшие недели полиция намеревается оповестить правительство о новых доказательствах. В то же время отмечается, что роль новых фигурантов была менее значительной, чем двух главных подозреваемых.

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О том, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля, якобы временно остался в Великобритании после покушения, британские СМИ сообщили 6 февраля. По их информации, это некий офицер под вымышленным именем Сергей Федотов.

Российское посольство в Лондоне назвало эту информацию вбросом британских спецслужб, который призван отвлечь население от темы выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В январе сообщалось, что Скрипали попали под программу защиты свидетелей, а Юлия даже могла получить работу. Родственники указывали, что бывший шпион и его дочь не выходят на связь с лета 2018 года.

Весной того года появлялась информация, что за покушением на Скрипаля стояла группа из шести человек.

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыл имена «отравителей» — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве опровергли причастность к инциденту и указали на отсутствие доказательств.

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