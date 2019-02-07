Родственники отказались верить в нового отравителя и беременность Скрипаль

Слухи о третьем человеке, причастном к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году, — это информационный вброс. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявила племянница экс-шпиона Виктория Скрипаль.

По ее словам, фейком является и появлявшаяся информация о беременности Юлии. Виктория считает, что все это — «звенья одной цепи» и связано с переговорами Лондона и Брюсселя по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), которые ведет британский премьер-министр Тереза Мэй.

Племянница Скрипаля отметила, что новые данные по делу появляются каждый раз перед отлетом главы правительства на переговоры. «Пока эта женщина куда-то не уйдет, все это будет продолжаться. Она делает свою карьеру на отравлениях, а что она жизнь людям испортила, этого Мэй не понимает», — заявила Виктория.

Она также отметила, что Юлия никак не могла ждать ребенка: по подсчету забеременеть она должна была в апреле, когда еще находилась в больнице в Солсбери.

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Ранее Виктория рассказывала, что на связь бывший шпион и его дочь не выходят с лета 2018 года. В январе сообщалось, что Сергей и Юлия Скрипаль попали под программу защиты свидетелей, а Юлия даже могла получить работу.

О том, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля, якобы остался в Великобритании после покушения, британские СМИ сообщили 6 февраля. По их информации, некий офицер под вымышленным именем Сергей Федотов должен был возвращаться в Россию одновременно с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвинил в отравлении. Однако мужчина перед вылетом отменил свою регистрацию на рейс и пробыл в стране еще несколько дней.

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в причастности к произошедщему Россию, а позже раскрыл имена «отравителей». Позднее Александр Петров и Руслан Боширов в интервью подтвердили, что посещали Великобританию в марте, но лишь с целью «оторваться».

В Москве опровергли причастность к инциденту и указали на отсутствие доказательств.

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