Лавров назвал дело Скрипаля мутной историей и предупредил о последствиях санкций

Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с американским коллегой Майком Помпео назвал отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «мутной историей». Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Дипломат предупредил, что намерение Вашингтона ввести дополнительные санкции «под абсолютно недоказанным предлогом» лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене. Лавров отметил, что после того инцидента Скрипаля «никто не видел».

11 февраля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия должна заплатить за свои провокационные действия. «Подобные действия со стороны России должны дорого стоить», — сказал он, не раскрыв, о чем идет речь.

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыл имена «отравителей» — Александр Петров и Руслан Боширов. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным. В феврале 2019 года появилась информация о третьем агенте, который, якобы остался в Великобритании после покушения.

21 января Европейский союз ввел санкции против главы ГРУ (ныне — Главного управления Генштаба ВС России) Игоря Костюкова и его заместителя. Также ограничения затронули Александра Петрова и Руслана Боширова. По утверждению Брюсселя, все четверо ответственны за «хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года».

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