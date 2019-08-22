Лолита развязала войну с ТСЖ

Певица Лолита Милявская подала апелляционную жалобу на ТСЖ «Большие Каменщики», которое требует с нее 720 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Об этом в четверг, 22 августа, пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, жалоба уже зарегистрирована в суде. Певица обвиняет коммунальщиков в необоснованном завышении сумм в платежных документах и незаконном сборе средств на капремонт дома. Лолита рассчитывает получить с «Больших Каменщиков» сумму, сопоставимую с той, что обязал ее выплатить суд, который она проиграла ТСЖ.

Тяжба Лолиты Милявской с коммунальщиками продолжается не первый месяц. В конце 2018-го певица жаловалась на полученный ей огромный счет за капитальный ремонт дома, который, по словам Лолиты, намечен на 2041 год.

В мае 2018 года сообщалось о конфликте певицы с соседом по жилому комплексу в болгарском Бургасе. Милявская, в частности, выражала желание сдать мужчину на принудительное лечение.

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