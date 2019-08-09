Лолита рассказала о минусах жилья в Болгарии

Певица Лолита Милявская в своем Instagram-аккаунте дала рекомендации по приобретению недвижимости в Болгарии.

По словам артистки, цены на частные дома в болгарских деревнях низкие, но качество зданий при этом оставляет желать лучшего. В последнее время жилье в стране подешевело, отметила певица. «Дома очень дешевые, но убитые, — написала Лолита в ответ на вопрос одной из подписчиц о стоимости недвижимости в стране. — Это я про свою деревню! Как правило, их сносят и заново строят. Есть цены разные, но сейчас все цены упали».

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Певица заявила, что не стоит покупать жилье в организованных жилых комплексах. «Там дерут за обслуживание, а обслуживать не умеют», — пояснила она. Лолита также посоветовала нанимать для строительства рабочих из Турции, а электриков и сантехников — из России.

В мае 2018-го Лолита сообщила, что попробует сдать на принудительное лечение своего соседа по жилому комплексу в болгарском Бургасе. Певица отметила, что мужчина является психически нездоровым и должен пройти курс лечения. «По болгарским законам мы не можем сдать его в психушку, а этого хочет весь комплекс, потому что он ведет себя как психопат», — пояснила Милявская.

За три года до этого певица стала участницей другого жилищно-коммунального конфликта: она назвала психически неуравновешенной управляющую ТСЖ «Большие Каменщики». До этого Лолита судилась с ТСЖ из-за суммы в несколько сотен тысяч рублей за обслуживание дома, где она проживает.

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