Лолита поделилась впечатлениями от увиденного в Донбассе во время гастролей

Эстрадная певица Лолита Милявская в своем Instagram-аккаунте поделилась впечатлениями от увиденного в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) во время гастролей.

Фото опубликовано @lolitamilyavskaya

Исполнительница опубликовала видео с концерта в Луганске. Артистка призналась, что самой частой фразой, которую она слышала во время пребывания на юго-востоке Украины была: «Лишь бы не стреляли! Мы все вытерпим!» Лолита рассказала о том, как ее изменила эта поездка. «Ну что сказать... То, что мне рассказали обычные люди про перенесенные невзгоды, страшно повторить... Но есть один важный для меня вывод — то, что я считала проблемами своей жизни, не стоит минуты, проведенной под обстрелом», — написала певица.

Дебальцево.. А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по Мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим.. Только люди с больной психикой способны получать от этого «удовольствие». Когда будет МИР?? Кому задать этот вопрос? P.S. Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого Радостного Огня в глазах, я не видела с прошлого века!!! Они Знают Цену каждого дня! Кланяюсь до Земли и обратно 🙏 Фото опубликовано @lolitamilyavskaya

Также артистка выложила в Instagram видео из города Дебальцево. «Люди живут очень бедно, но такого радостного огня в глазах я не видела с прошлого века! Они знают цену каждого дня! Кланяюсь до Земли и обратно!» — рассказала Лолита.

Ранее в июле артистка поделилась видеозаписью с концерта в Донецке в Twitter. В комментариях к публикации ей пожелали скорой смерти и обматерили ее.

В 2017 году власти Украины запретили Лолите въезд в страну сроком на три года. Певица родилась в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, а ее детство и юность прошли в Киеве.

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