Лолита оценила шутку-пророчество про Крым

Певица Лолита Милявская отреагировала на новость, что ее шутка с бывшим партнером по шоу-бизнесу Александром Цекало про Крым стала пророческой. О этом она рассказала газете «Комсомольская правда».

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка», — сказала она. Артистка добавила, что была в то время «красоткой».

15 июня украинский блогер Татьяна Микитенко вспомнила про выступление «Академии» в 1999 году на одном из новогодних огоньков. В ходе сценки Цекало предполагал, что может измениться в будущем россиян: «каждый гражданин выиграет в лотерею, родит дерево и посадит сына. А Украина отдаст Крым и еще будет упрашивать, чтобы забрали Карпаты». По мнению блогера, слова шоумена являются подтверждением того, что Украину уже давно «планировали распилить».

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