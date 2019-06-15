Лолите и Цекало припомнили пророчество о Крыме

На фестивале «Днепровский пост» украинский блогер Татьяна Микитенко припомнила певице Лолите Милявской и шоумену Александру Цекало шутку про Крым. Видео с мероприятия было опубликовано на YouTube.

Микитенко вспомнила, как 20 лет назад Цекало в одном из своих шоу предполагал, что может измениться в будущем россиян, а Лолита соглашалась с его прогнозами. «Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали», — шутливо сказал Цекало.

По мнению блогера, слова шоумена являются подтверждением того, что Украину уже давно «планировали распилить». Также Микитенко добавила, что независимость Украины всегда была не более, чем иллюзией.

В прошлом году Лолита заявила, что считает Крым частью Украины и для «нее не существует политических игр». Позже она объяснила свое высказывание. По ее словам, артисты продолжают общаться друг с другом и не участвуют в войнах.

В 2017 году Лолите запретили въезд на Украину на три года. Решение связано с посещением артисткой Керчи в 2015 году.

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