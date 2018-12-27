Лолита прокомментировала свое высказывание о Крыме

Певица Лолита Милявская объяснила свое высказывание о том, что до сих пор считает Крым частью Украины. Артистка пояснила свою позицию в разговоре с Russia Today.

В первую очередь исполнительница рекомендовала пользователям посмотреть интервью полностью, а не ссылаться на слова, которые вырваны из контекста.

«Я, наоборот, говорила о том, что ни один из нас не перестал дружить с артистами ни с той стороны, ни с этой», — сказала артистка. Она отметила, что музыканты пользуются трудом друг друга, а в войнах они не участвуют, так как не понимают этого.

Лолита также рассказала, что выросла в Ялте. Как пояснила певица, когда она была ребенком, Крым принадлежал Украине, и в этом нет никакой политики. Она добавила, что не могла представить, что когда-то между Россией и Украиной начнется такая вражда, и пожелала, чтобы «вся эта вакханалия закончилась».

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс отреагировал на заявление певицы. «Теперь ей, наверное, в Крыму делать нечего. Мы так понимаем, что для нее Конституция Российской Федерации и законы России не указ, раз делаются подобные заявления», — передает его слова РИА Новости.

Ранее в интервью для YouTube-канала «Крючок TV» исполнительница высказалась по поводу ситуации с Крымом.

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