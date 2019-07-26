Лолита рассказала о сексе под лестницей

Певица Лолита Милявская рассказала о первом сексуальном опыте и «сексуальной революции», которую пережила благодаря поступлению в тамбовский филиал Московского государственного института культуры. Интервью с артисткой опубликовано на YouTube-канале блогерши Анастасии Ивлеевой.

Исполнительница заявила, что до 18 лет ничего не знала о сексе. Все изменилось, когда она поступила в высшее учебное заведение, где познакомилась с однокурсником и будущим первым мужем Александром Беляевым.

«У меня не было выхода. Это мой первый сексуальный опыт, мой первый муж», — сказала Лолита в ответ на вопрос, научил ли ее однокурсник «искусству любви».

«Это был мой первый брак, институт, где все трахались под лестницей. Между парами все успевали зайти. И натрахали себе детей, а к четвертому курсу все разошлись. Это просто атас», — призналась артистка.

Лолита поступила в высшее учебное заведение в 1981 году, а в 1984-м вышла замуж за Беляева. Пара развелась в 1987-м. Детей они не заводили.

18 июля Лолита впервые прокомментировала расставание с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым.

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