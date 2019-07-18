Затравленная за выступления в ДНР Лолита рассказала о пережитых ужасах

Певица Лолита Милявская рассказала о своих гастролях в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Ее слова передает РИА Новости в четверг, 18 июля.

Артистка заявила, что увиденное в Донбассе заставило ее понять, что люди, не жившие в зоне военных действий, «ноют по всякой ерунде». «Ужасы, которые мне рассказали о том, через что прошли местные жители, во мне оставили такой след, что все остальное — ерунда», — призналась она.

Лолита заявила, что она и ее помощники «выдохнули, только когда пересекли границу России».

Певица отказалась обсуждать политику президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что знает его только как «чудесного актера, продюсера и замечательного, талантливого человека». Она добавила, что к этому разговору следует вернуться через год.

8 июля Лолита поделилась видеозаписью с концерта в Донецке в Twitter. В комментариях к твиту ей пожелали скорой смерти, встречи с умершим в 2018-м Иосифом Кобзоном, обматерили и посоветовали выпить средство для прочистки труб «Крот», которым отравился продюсер Бари Алибасов.

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