Российские коммунальщики ошиблись в платежках на 12 миллионов

В Волгоградской области прошли проверки деятельности управляющих компаний (УК), выявившие многомиллионные нарушения. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Проведенные региональной Госжилинспекцией в 2018 году проверки деятельности УК показали, что за год в области коммунальщиками было совершено не менее 14,2 тысячи нарушений.

По итогам проверки возбуждено 3,4 тысячи дел об административных правонарушениях, более тысячи сотрудников УК привлечено к ответственности. Общая сумма наложенных на волгоградских коммунальщиков штрафов достигла 43,2 миллиона рублей.

Пострадавшим от ошибочных начислений жителям области был сделан перерасчет на сумму в 12 миллионов рублей.

«На сегодняшний день аннулировано уже 17 лицензий [региональных управляющих компаний], еще шесть исков находятся на рассмотрении в арбитражном суде. Применяемые меры способствуют формированию в регионе рынка добросовестных управляющих организаций», — уточняется в сообщении администрации.

В декабре 2018-го недовольство расчетом суммы коммунальных платежей выразила российская певица Лолита Милявская. «Тут пришло письмецо с долгом за капитальный ремонт... на 260 тысяч! Посчитала, что до начала его в 2041 году, с меня снимут стоимость нового дома!!! ... Если доживу! А так хотелось закончить год без долгов», — написала Милявская в соцсети, уточнив, что не собирается гасить долг.

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