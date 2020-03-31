Волочкова рассказала о жизни в коммуналках и восхитилась карантином

Российская танцовщица Анастасия Волочкова поделилась в своем Instagram-аккаунте деталями юности, проведенной в неблагоприятных квартирных условиях, и восхитилась условиям своего домашнего карантина.

«Мои дорогие, если серьезно, я с рождения жила в коммунальной квартире на улице Чайковского в Ленинграде, — написала Волочкова. — С четырех лет — в двухкомнатной небольшой квартире. В одной комнате, которая называлась "большой" (14 квадратных метров) мои родители вмонтировали для меня балетный станок, у которого я трудилась и пахала с девяти лет. Каждый день. С частным педагогом, возвращаясь после училища. Потом мы потеряли эту квартиру, когда мне было 17 лет».

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Танцовщица рассказала, что к тому времени она уже была солисткой Мариинского театра, но ей вновь пришлось скитаться по коммуналкам, а затем снимать однокомнатную квартиру — вместе с родителями, бабушкой-инвалидом, котом, собакой, попугаем и хомяком. «Когда я стала зарабатывать деньги, первое, что я сделала, — купила квартиру у театра маме, затем папе. Я много в жизни видела потерь и предательства, а сейчас живу во дворце. Я его сама себе купила. И достойна того, чтобы жить в таких условиях. И карантин у меня великолепный», — резюмировала знаменитость, попросив подписчиков порадоваться за нее.

Ранее, в феврале, Волочкова записала видеообращение к «лезущим в ее квартиры и постель». В нем танцовщица прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о сдаче ее петербургской квартиры в аренду за 500 тысяч рублей в месяц.

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