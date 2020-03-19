Большой театр решил вопрос с потребовавшей денег Волочковой

Большой театр решил вопрос с российской балериной Анастасией Волочковой, потребовавшей от учреждения денег. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

По словам артистки, ее зарплатный счет был заблокирован 16 лет назад. «В процессе этой войны театр сделал так, что большая моя часть гонораров за исполнение ведущих партий, за зарубежные гастроли так и осели, не дойдя до меня», — заявила она. Волочкова пояснила, что в 2003 году она выиграла судебный процесс, после которого Большой театр должен был разблокировать счета.

«Они этого не сделали по сегодняшний день. Прошло 16 лет. 16! И спустя этот срок сотрудники банка помогли вернуть мои средства. Справедливость восторжествовала спустя годы!» — порадовалась балерина.

В феврале Волочкова рассказала о намерении судиться с Большим театром, поскольку ей не выплачивают пенсию. «Балерины рано уходят на пенсию, поэтому я пенсионерка с 38 лет», — сказала она. Волочкова рассказала, что хочет забрать трудовую книжку, однако ей ее не отдают, и добавила, что будет рада любой пенсии. В пресс-службе театра ответили, что артистке стоит обратиться в Пенсионный фонд.

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