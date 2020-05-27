В Москве анонсировали проведение бесплатных тестов на антитела к коронавирусу

Жители Москвы с 27 мая смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

По ее словам, анализы будут принимать в 30 городских поликлиниках. По результатам можно будет определить, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, выработан ли у него иммунитет или на сегодняшний день он болен.

Записаться на прохождение бесплатного теста можно будет за 14 дней и только в электронном виде в ближайшую к месту проживания поликлинику. Результаты с необходимыми комментариями врачей появятся в электронной медкарте в течение трех дней после сдачи крови.

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Ракова сообщила, что в Москве планируется ежедневно проводить до 5 тысяч бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу.

По состоянию на 27 мая в Москве зарегистрировано 171 443 случая заражения коронавирусом, всего по России выявлено 370 680 инфицированных. С начала эпидемии в стране 142 208 человек выздоровели, еще 3968 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

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