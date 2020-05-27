Число вылечившихся от коронавируса в России увеличилось на 11 тысяч

Число выздоровевших россиян с коронавирусом за сутки увеличилось на 11 079. За все время эпидемии в стране поправилось более 142 тысяч человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего излечившихся за день выявлено в Москве (5839), на втором месте — Санкт-Петербург (714), на третьем — Дагестан (352). Далее идут Подмосковье (288), Нижегородская (253), Свердловская (201) области. Больше 100 поправившихся насчитывается в Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Калужской, Тульской, Брянской, Курской, Пензенской областях.

Зарегистрировано 8,3 тысячи новых случаев заражения и 161 смерть. Общее число инфицированных выросло до 370 тысяч, погибло почти четыре тысячи пациентов.

Днем ранее, 26 мая, в России был установлен рекорд по числу выздоровевших и умерших. При этом в Москве в тот же день были свои рекордные показатели по вылечившимся.

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