Кадыров призвал медиков и силовиков забыть об отпуске и отдыхе

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал медиков и силовиков, а также всех остальных задействованных в борьбе с коронавирусом служащих забыть об отпуске. Он заявил об этом ЧГТРК «Грозный», передает ТАСС.

Глава Чечни также призвал их отказаться от отгулов.

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«Я призываю всех, кто задействован на этом пути, начиная с себя и заканчивая медсестрами и врачами, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых. Это уже не работа, это уже мобилизация общества», — отметил Кадыров в ходе заседания оперативного штаба.

26 мая Кадыров впервые появился на публике после сообщений о том, что он был госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник. В Telegram-канале руководителя республики была опубликована фотография с ним с совещания оперативного штаба.

Сообщения о возможном заражении Кадырова коронавирусом появились 21 мая. По данным СМИ, глава республики находится под наблюдением врачей в московской больнице. Отмечалось, что у него поражены 70 процентов легких. В Чечне подобные заявления отвергли и сообщили, что Кадыров находится в республике и со здоровьем у него все хорошо.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать состояние Кадырова заявил, что в Кремле нет такой информации. Он заверил журналистов, что разузнает о самочувствии главы Чечни.

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