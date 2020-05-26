В Кремле заявили об отсутствии данных о здоровье Кадырова

В Кремле нет информации о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, который якобы был доставлен в московскую больницу после заражения коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Песков заверил журналистов, что разузнает о самочувствии Кадырова.

Сообщения о возможном заражении Кадырова коронавирусом появились в СМИ 21 мая. Уточнялось, что он находится под наблюдением врачей в Москве. На следующий день генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров заявил, что Кадыров находится в Чечне, и со здоровьем у него все хорошо.

В тот же день «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники сообщила, что у главы Чечни поражены 70 процентов легких. По словам собеседника газеты, это свидетельствует о тяжелом течении болезни.

По данным издания Baza, Рамзан Кадыров мог заразиться около двух-трех недель назад, когда он навещал в больнице руководителя Урус-Мартановского района республики Валида Абдурешидова.

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