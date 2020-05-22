Появились подробности заражения Кадырова коронавирусом

Заражение главы Чечни Рамзана Кадырова коронавирусом произошло около двух-трех недель назад, когда он навещал в больнице руководителя Урус-Мартановского района республики Валида Абдурешидова. Подробности инфицирования Кадырова приводит издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным источников издания, чеченский лидер решил поддержать заболевшего COVID-19 Абдурешидова. Уточняется, что во время посещения больницы, где находился чиновник, Кадыров зашел в «красную зону» в легкой маске и халате и даже обнял больного.

Через неделю политик почувствовал сильное недомогание, но сначала списал это на ОРВИ.

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