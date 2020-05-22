В Чечне рассказали о здоровье Кадырова после сообщений о заражении коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас находится в республике, и со здоровьем у него все хорошо. Об этом в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК сообщил генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Комментируя информацию о поступлении Кадырова в одну из московских больниц и его заражении коронавирусом, Айдамиров заявил, что «никуда он не поступил». «Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался, — отметил директор футбольного клуба. — У него все хорошо, он руководил и дай бог будет руководить нами долгие годы».

Он добавил, что случаев инфицирования коронавирусом в «Ахмате» пока нет, тестирование проходят все игроки клуба.

Накануне, 21 мая, помощник чеченского лидера Ахмед Дудаев сообщил, что Кадыров сейчас лично контролирует работу оперативного штаба по коронавирусу. При этом местонахождение политика он не уточнил.

21 мая стало известно, что Кадыров помещен под меднаблюдение в Москве из-за подозрения на заражение коронавирусом. По некоторым данным, несколько дней назад чеченский лидер пожаловался на недомогание, посчитав его симптомом ОРВИ. Позднее его состояние ухудшилось, и врачи посоветовали политику обратиться к московским медикам. Уточнялось, ему диагностировали поражение легких, диагноз COVID-19 поставлен под подозрение.

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