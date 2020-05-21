Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.

По информации издания Baza, несколько дней назад Кадыров пожаловался на недомогание, посчитав его симптомом ОРВИ. Позднее его состояние ухудшилось, и врачи посоветовали политику обратиться к московским медикам. По неофициальным данным, ему диагностировали поражение легких, диагноз COVID-19 поставлен под подозрение.

В пресс-службе главы Чечни ранее отказывались комментировать тему его здоровья.

В России ранее переболели коронавирусной инфекцией несколько губернаторов и высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который продолжает лечение.

По данным на 21 мая, в России зарегистрировано 317,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, в Чечне — 1 026 случаев.

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