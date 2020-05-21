Стало известно о госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус

Главу Чечни Рамзана Кадырова госпитализировали в одну из клиник Москвы с подозрением на коронавирус. Об этом стало известно изданию Baza.
Сообщается, что впервые на недомогание Кадыров пожаловался несколько дней назад, однако посчитал это симптомами ОРВИ. Позже его состояние стало ухудшаться, и врачи посоветовали главе республики обратиться в столичные больницы.
По предварительной информации, у Кадырова диагностировано поражение легких, диагноз COVID-19 — под подозрением.
Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет. Издание Znak пишет, что в информационном управлении главы и правительства Чечни не прокомментировали сообщения о госпитализации Кадырова. «Мы никакой информации не даем», — говорится в ответе пресс-службы.
С пресс-секретарем главы республики Ильманом Вахидовым связаться не удалось