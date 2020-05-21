В Чечне запретили передвижение на Ураза-байрам

Жителей Чечни обяжут сидеть дома в дни мусульманского праздника Ураза-байрам, который знаменует окончание месяца поста Рамадан, сообщается в Instagram-аккаунте МВД республики.

В публикации сказано, что по случаю празднования чеченский лидер Рамзан Кадыров объявил четыре выходных дня — с 23 по 26 мая. Во время них будет запрещено передвигаться по республике, не будут работать министерства и ведомства за исключением экстренных служб.

Министр внутренних дел республики Руслан Алханов предупредил, что нарушителей режима самоизоляции будут наказывать по всей строгости закона.

Аналогичные меры введут в Кабардино-Балкарии. В Дагестане будут действовать дополнительные ограничения из-за праздника.

Днем ранее стало известно о заражении коронавирусом муфтия Северной Осетии Хаджимурата Гацалова. До этого вирус обнаружили у муфтиев Исмаила Бердиева в Карачаево-Черкесии и Ахмада Абдулаева в Дагестане.

По данным на 21 мая, в Чечне зарегистрировано 1026 случаев заражения. 635 человек уже поправилось, еще 11 скончалось. 16 мая Кадыров распорядился начать поэтапное снятие ограничений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!