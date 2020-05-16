Кадыров решил смягчить ограничения в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о поэтапном снятии ограничительных мер и выходе из режима самоизоляции в регионе. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, первый этап снятия ограничений будет продолжаться до 27 мая. Однако режим самоизоляции и пропускной режим для населения сохраняется. Кадыров отметил, что ослабить эту меру можно будет тогда, когда власти решат приступать к реализации третьего этапа снятия ограничений. «А пока продолжаем оставаться дома», — написал Кадыров.

При этом возобновить работу уже могут автосервисы, мойки и заправки, а также маленькие точки розничной торговли. Глава региона призвал всех жителей региона строго придерживаться поэтапного плана снятия ограничений, поскольку только таким образом можно более безболезненно вернуться к обычному образу жизни.

Чечня одним их первых российских регионов ввела ограничительные меры по защите от коронавирусной инфекции. Так, в конце марта были закрыты все кафе, салоны красоты, торгово-развлекательные учреждения. С 5 апреля регион закрыли на въезд и выезд, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок. Также было ограничено передвижение по республике с 20:00 до 8:00, а в начале мая остановился общественный транспорт. Всего в Чечне зафиксировано 891 случай заражения коронавирусом, из них 529 человек выздоровели, 9 скончались.

За прошедшие сутки в России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 262 тысячи в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226. За весь период скончались 2418 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!