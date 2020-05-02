В Чечне из-за коронавируса остановился общественный транспорт

В Чечне приостановил работу общественный транспорт. Об этом сообщается на сайте регионального министерства транспорта и связи.

Из-за распространения коронавирусной инфекции внутриреспубликанское сообщение прекращается до 11 мая включительно.

1 мая Рамзан Кадыров предложил по-новому наказывать нарушителей самоизоляции. По его мнению, необходимо ужесточить санкции для тех, кто не следует предписаниям для борьбы с коронавирусом. Так, глава республики порекомендовал изымать машины «у тех, кто просто так катается», и отправлять их на исправительные работы. «Пусть подметают улицы, чистят больницы, работают», — сказал он.

По состоянию на вечер 1 мая, в Чечне зафиксировано 504 случая инфицирования коронавирусом, за сутки число пациентов увеличилось на 19. С начала эпидемии в республике скончались семь человек. В России COVID-19 заболели 114 431 человек, умерли 1 169.

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