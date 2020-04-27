Кадыров решил смягчить ограничения из-за коронавируса в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил смягчить ограничения, введенные в республике из-за коронавируса, и поручил рассмотреть возможность их поэтапной отмены. Об этом сообщается на его странице во «ВКонтакте».

Кадыров заявил, что, если позволяет эпидемиологическая обстановка, можно постепенно открывать маленькие магазины, техстанции, заправки, «в которых задействовано минимальное количество персонала».

По словам Кадырова, ограничительные меры оправдывают себя — в частности, «понизилась агрессивность вируса». Глава Чечни добавил, что 62 процента зараженных переносят заболевание бессимптомно, «это не может не радовать».

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С 13 апреля жителям Чечни запретили выходить из дома или совершать поездки по воскресеньям. Кроме того, в республике ввели пропускной режим для совершения поездок в магазины или аптеки, либо для других «неотложных» дел. Как уточнил руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе Магомед Даудов, на каждую семью будет выдаваться по одному пропуску, на нем будет указано время и дни недели для выхода из дома в пределах района.

17 апреля Кадыров объявил строгий карантин на территории Чечни на время выходных. Согласно его поручению, по субботам и воскресеньями на улице разрешили находиться только медикам, дорожникам, работникам коммунальных и экстренных служб, а также тем, у кого есть спецпропуска. Глава Чечни подчеркнул, что ограничения касаются в том числе и чиновников, в противном случае их уволят.

По данным на 27 апреля, в Чечне зарегистрировано 429 случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли, 22 выздоровели. В России за весь период эпидемии зафиксировано 87 147 случаев инфицирования, 794 человека скончались, 7346 человек вылечились.

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