В Чечне полностью запретили выходить из дома по воскресеньям

Жителям Чечни с понедельника, 13 апреля, запретили выходить из дома или совершать какие-либо поездки по воскресеньям. Об этом заявил руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе Магомед Даудов, передает ТАСС.

«В воскресенье всем без исключения запрещается выходить из своего дома или же совершать какие-либо поездки», — сказал он.

С понедельника в республике вводится пропускной режим для совершения поездок в магазины и аптеки, либо для других «неотложных дел». Как уточнил Даудов, на каждую семью будет выдаваться по одному пропуску, на котором будет указано время и дни недели для выхода из дома в пределах своего района.

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Пропускной режим не коснется сотрудников организаций, которые работают в штатном режиме.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров придумал наказание для тех, кто нарушает карантин, и предложил отправлять их на сельскохозяйственные работы. По его мнению, за ошибку одного человека несправедливо наказывать всю его семью. «Ему не сиделось дома, и он вышел? Ну так пусть целый день работает на поле и приносит пользу. Мы найдем ему работу. Пусть пашет поля, сеет и выращивает», — сказал Кадыров.

По состоянию на 13 апреля в Чечне зарегистрировано 49 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Пять человек умерли, 15 выписаны из больниц. Всего в России за последние сутки число новых случаев заражения превысило 2500, таким образом общее число случаев составляет 18 328 в 82 регионах. За весь период эпидемии умерло 148 человек, выздоровели — 1470.

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